Уэсли Снейдер определил момент, когда Эрик тен Хаг «потерял раздевалку «Манчестер Юнайтед»

Выступая на шоу Vandaag Inside, Уэсли Снейдер сказал: «Должен ли я рассказать вам, где что-то пошло не так с Эриком тен Хагом.

«В тот день, когда он решил сразиться с Криштиану Роналду. Именно тогда он начал терять все уважение в раздевалке.

«Он думал, что это сработает, но все наоборот. Все в раздевалке задавались вопросом, в порядке ли у него голова, когда он делает это».

Тен Хаг открыто конфликтовал с Роналду в течение первых нескольких месяцев своего правления в «Манчестер Юнайтед», выбив португальца из стартового состава.

Криштиану покинул «Олд Траффорд» в середине прошлого сезона.