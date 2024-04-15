Тревожная статистика Расмуса Хойлунда: форвард «МЮ» перестал забивать после травмы
Расмус Хойлунд был одним из самых разочаровывающих игроков «Манчестер Юнайтед» в матче против «Борнмута» (2:2).
Датскому форварду не удалось проявить себя в игре.
На самом деле у Хейлунда упал уровень производительности с тех пор, как он вернулся после мышечной травмы в прошлом месяце.
В своих последних пяти матчах за «красных дьяволов» 21-летний нападающий не смог забить.
Что еще больше беспокоит, так это то, что Хейлунд нанес только один удар в створ во всех этих матчах.