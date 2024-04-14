😩 «Болельщики должны быть терпеливы, это правда». Тен Хаг снова пожаловался на проблемы с составом после ничьей с «Борнмутом»
Комментируя ничью с «Борнмутом», Эрик тен Хаг сказал:
«Болельщики должны быть терпеливы? Всё зависит от них, но да, это правда.
Учитывая все наши проблемы, мы играем на таком уровне. Мы можем играть очень хорошо и в таком состоянии, если все будут в отличной форме, но нужно делать это в течение всех 90 минут».
Добавим, что «Манчестер Юнайтед»ни не выигрывает с 17 марта.
Что бы вы ответили тен Хагу?