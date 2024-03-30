Мясник «Манчестер Юнайтед». Фанат вручил Лисандро Мартинесу идеальный подарок для поддержания образа 🥩

Лисандро Мартинес известен как, пожалуй, самый страстный и отчаянный игрок «Манчестер Юнайтед». Защитник отдает всего себя команде, каждый раз выходя на поле, а когда Лича не может помочь товарищам из-за травмы, он переживает за них на трибунах .

Именно поэтому еще со времен выступлений за «Аякс» за аргентинцем закрепилось прозвище «мясник», а фанаты в Манчестере, подхватив идею голландцев, продолжили его называть так же. Логичным продолжением этого стал подарок, который не днях вручил Мартинесу фанат.

В сети появилось видео, на котором Лисандро позирует с презентом, дополняющим его образ мясника, — игрушечным тесаком.

Кстати, Мартинесу очень нравится имя, данное ему фанатами. В интервью, состоявшемся незадолго до перехода в «Юнайтед» он рассказал о том, как он сам интерпретирует это прозвище:

«Да, меня зовут «El Carnicero» – «Мясник из Амстердама». Мы, аргентинцы, все делаем со страстью, и когда я выхожу на поле, я борюсь за каждый мяч. Если мне придется перешагивать через трупы, я сделаю это.

Я хочу побеждать в каждом единоборстве, потому что знаю, что борюсь за еду для каждого члена моей семьи и моих друзей. У меня есть это чувство, как и у каждого аргентинца. Это та мотивация, которую я не могу объяснить словами».

К счастью для «красных дьяволов» их «мясник» уже вот-вот вернется в состав после долгого восстановления от травмы. На последней пресс-конференции Эрик тен Хаг сказал, что, вероятно, Лисандро выйдет на поле уже в матче с «Брентфордом», который состоится в субботу вечером.