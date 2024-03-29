Будущий капитан? Мартинес страстно отпраздновал победный гол Диалло в ворота «Ливерпуля»🔥

Со дня победы «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» (4:3) в четвертьфинале Кубка Англии прошло почти две недели, но на днях в сети неожиданно появилось видео с того матча. На ролике запечатлена реакция трибун и Лисандро Мартинеса, наблюдавшего за матчем из вип-ложи, на драматичный гол Амада Диалло.

Аргентинский защитник не мог помочь своим товарищам на поле из-за травмы, но он приехал на «Олд Траффорд», чтобы поддержать их морально. Когда на последних минутах овертайма Амад своим голом вывел «Юнайтед» вперед, эмоции переполняли не только болельщиков, но и Мартинеса. Только взгляните на эту страсть:

Кажется, никто не болеет за «МЮ» так, как Лича.