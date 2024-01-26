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«Мы должны выигрывать турниры в конце сезона». Тен Хаг предостерег фанатов «МЮ» от мыслей о победе в Кубке Англии

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Эрик тен Хаг предупредил болельщиков «Манчестер Юнайтед» о чрезмерных ожиданиях.

«Я думаю, что в «Манчестер Юнайтед» нужно выигрывать трофеи в конце сезона.

Лига чемпионов и Премьер-лига - главные турниры. Но в менталитете клуба должно быть заложено желание побеждать во всех турнирах.

Но сейчас не стоит мечтать об этом. Нужно просто думать о следующей игре.

Мы на 100 процентов сосредоточены на этом и не думаем о победе в Кубке Англии», - заявил тен Хаг.

Напомним, что сегодня «МЮ» предстоит матч с «Ньюпортом» в 4-ом круге Кубка Англии.

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