«Мы должны выигрывать турниры в конце сезона». Тен Хаг предостерег фанатов «МЮ» от мыслей о победе в Кубке Англии
Эрик тен Хаг предупредил болельщиков «Манчестер Юнайтед» о чрезмерных ожиданиях.
«Я думаю, что в «Манчестер Юнайтед» нужно выигрывать трофеи в конце сезона.
Лига чемпионов и Премьер-лига - главные турниры. Но в менталитете клуба должно быть заложено желание побеждать во всех турнирах.
Но сейчас не стоит мечтать об этом. Нужно просто думать о следующей игре.
Мы на 100 процентов сосредоточены на этом и не думаем о победе в Кубке Англии», - заявил тен Хаг.
Напомним, что сегодня «МЮ» предстоит матч с «Ньюпортом» в 4-ом круге Кубка Англии.