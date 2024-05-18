Ривалдо призывает Антони покинуть «Манчестер Юнайтед»
В беседе с Betfair Ривалдо заявил, что уход из «Манчестер Юнайтед» «может быть полезен» для Антони.
«Я по-прежнему считаю, что нападающий он сильный игрок», — сказал он.
«Он уже играл на чемпионате мира за Бразилию, и он еще молод, и у него еще много времени. Сейчас он играет в клубе, который уже некоторое время переживает трудные времена, поэтому, по моему мнению, уход из Англии мог бы пойти ему на пользу».
«Переход в команду из Испании, Германии или Италии может иметь решающее значение для его прогресса сейчас. С его навыками и футболом, в который он умеет играть, я думаю, что он очень хорошо впишется в любую большую команду, например, в Испании».
«Для него было бы полезно перейти в клуб, где он сможет регулярно играть и стремиться вернуться в сборную Бразилии. Кто знает, может быть, в 2026 году он сможет сыграть еще на одном чемпионате мира».
Что он деревенщина тупорылый.. мм??
Вот Винисиус примерно такой же дерёвня, но видимо проф качества в наличии