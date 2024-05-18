Тен Хаг о будущем «Манчестер Юнайтед»: «Мы знаем, что строим»

Эрик тен Хаг еще раз призвал болельщиков «Манчестер Юнайтед» довериться ему и его команде.

На вопрос, что ему нужно изменить, чтобы «Юнайтед» реализовал свой потенциал, он ответил: «Я знаю, это у меня в голове.

Я сосредоточен на том, что у нас есть 10 дней, две очень важные игры, поэтому сейчас мы сосредоточены на двух играх».

Говоря о будущем «Юнайтед», Тен Хаг сказал: «Как я уже сказал, я смотрю на эти две игры. Это важно. Другие проблемы будут только отвлекать нас. Мы знаем, что строим, и мы должны продолжать этот процесс».

«Юнайтед» встретится с «Брайтоном» в последний матч сезона Премьер-лиги, а впереди финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».