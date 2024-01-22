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Три года назад «Тоттенхэм» отказался от Тен Хага по одной причине. Сейчас в этом видят проблему игроки «МЮ»

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Выбрали вариант не лучше.

В 2021 году у «Тоттенхэма» был шанс после ухода Жозе Моуринью пригласить Эрика тен Хага. Тогда руководство «шпор» выбрало Нуну Эшпириту Санту, отчасти из-за опасений по поводу коммуникативных навыков голландца.

Теперь аналогичные опасения появились в «Манчестер Юнайтед». The Athletic утверждает, что некоторые игроки считают подробные и повторяющиеся инструкции Тен Хага утомительными, даже если речь заходит о простых понятиях.

Издание добавляет, что повторяющийся стиль работы Тен Хага обусловлен его тщательным подходом, направленным на то, чтобы все игроки полностью постигали все стратегические нюансы.

Однако, судя по всему, эти методы оказывают неоднозначное влияние на разношерстный состав «Юнайтед», особенно во время длительных тренировок, которые могут длиться около часа. В результате этого игроки, многие из которых считают английский вторым языком, теряют концентрацию.

Для Тен Хага такая ситуация не в диковинку. Ранее голландец уже сталкивался с подобными проблемами, касающимися общения и стиля игры в «Аяксе», но сумел заручиться поддержкой болельщиков, добившись успешных результатов и завоевав множество трофеев.

3 комментария
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Да везде так, кто хочет всё быстро и сразу, тот по итогу редко что имеет. Кто вдумчиво и в деталях - в перспективе имеет результат. Тен Хаг нацелен на долгосрок.
+8
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+5
Ответ Astalion
Да везде так, кто хочет всё быстро и сразу, тот по итогу редко что имеет. Кто вдумчиво и в деталях - в перспективе имеет результат. Тен Хаг нацелен на долгосрок.
Тен Хаг нацелен купить всех игроков Аякса за оверпрайс, а игры как не было так и не будет. Выгоняя лучших игроков и покупая шлак одного финта ничего не построить.
+4
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+3
Ответ Astalion
Да везде так, кто хочет всё быстро и сразу, тот по итогу редко что имеет. Кто вдумчиво и в деталях - в перспективе имеет результат. Тен Хаг нацелен на долгосрок.
Долгосрочно уничтожать Манчестер Юнайтед? Нет уж, спасибо. Худший тренер в истории клуба.
+1
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