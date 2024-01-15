🚨 «Манчестер Юнайтед» вступил в гонку за подписание Рональда Араухо

«Манчестер Юнайтед» поинтересовался у «Барселоны» возможностью приобретения Рональда Араухо, сообщает журналист Кристиан Фальк.

«МЮ» получил тот же ответ, что и «Бавария». Им известны детали контракта и размер необходимой компенсации. проинформировал о гонораре за перевод и деталях контракта.

Араухо хочет остаться в «Барсе». Зимой трансфер исключен.

Но: он остается в списке целей «Манчестер Юнайтед» на лето. Араухо - главная мишень и для «Баварии», поскольку игрок нравится Томасу Тухелю!» - написал журналист в соцсетях.

Напомним, что у Араухо осталось 2,5 года контракта с «Барселоной». Ранее защитник публично заявил, что хочет остаться в клубе.