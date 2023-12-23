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У «МЮ» четвертое поражение в семи матчах. Но Тен Хаг сохраняет позитив и вспоминает прошлогодние заслуги команды

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в 7 последних матчах. В этих встречах у команды лишь одна победа – против «Челси» (2:1).

В 18-м туре Премьер-лиги «красные дьяволы» со счетом 0:2 уступили «Вест Хэму». «МЮ» набрал 28 очков и расположился на 8-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Но Тен Хаг убежден, что трудности, с которыми столкнулась его команду, временные. Своими соображениями тренер поделился с журналистами после поражения от «Вест Хэма»:

«В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, мы выступали в финале Кубка Англии, мы финишировали третьими в АПЛ. В этом сезоне у нас были яркие моменты, иногда мы играли выше собственного уровня, сейчас, напротив, мы недорабатываем.

На это есть причины, у нас много травм, поэтому команде будет лучше, когда травмированные вернутся. Мы должны быть спокойны, должны держаться вместе, придерживаться плана, мы должны сделать это вместе».

В 2023 году у «дьяволов» осталось еще два матча – против «Виллы» и «Ноттингем Форест».

А вы разделяете позитив Тен Хага?

7 комментариев
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фраза "в 2024 осталось 2 матча... " вроде бы еще 2023 не закончился
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7Хаг установит ещё много рекордов 😁
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Не того прозвали «лысым шарлатаном»
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Были бы все поражения от Ливерпуля и Баварии, то вопросов бы меньше было. Но 0-3 от Борнмута и 0-2 от Вест Хэма это что? Стыдно жаловаться на травмы, когда влетаешь Борнмуту
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Если без какого-то негатива, абсолютно нейтрально воспринимать его слова - он всё делает правильно. Старается приободрить команду, напоминает о том, что у всех есть взлёты и падения. Это лучше, чем говорить "мы в полной заднице" или "Я недостоин". Ни один нормальный человек такого никогда не скажет.
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Ответ Анхолик
Не того прозвали «лысым шарлатаном»
ну Тен хаг не считался топ тренером. Его брали , как очень перспективного с хорошим стилем игры.
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Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
фраза "в 2024 осталось 2 матча... " вроде бы еще 2023 не закончился
Протри глаза.
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