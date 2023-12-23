У «МЮ» четвертое поражение в семи матчах. Но Тен Хаг сохраняет позитив и вспоминает прошлогодние заслуги команды

«Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в 7 последних матчах. В этих встречах у команды лишь одна победа – против «Челси» (2:1).

В 18-м туре Премьер-лиги «красные дьяволы» со счетом 0:2 уступили «Вест Хэму». «МЮ» набрал 28 очков и расположился на 8-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Но Тен Хаг убежден, что трудности, с которыми столкнулась его команду, временные. Своими соображениями тренер поделился с журналистами после поражения от «Вест Хэма»:

«В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, мы выступали в финале Кубка Англии, мы финишировали третьими в АПЛ. В этом сезоне у нас были яркие моменты, иногда мы играли выше собственного уровня, сейчас, напротив, мы недорабатываем.

На это есть причины, у нас много травм, поэтому команде будет лучше, когда травмированные вернутся. Мы должны быть спокойны, должны держаться вместе, придерживаться плана, мы должны сделать это вместе».

В 2023 году у «дьяволов» осталось еще два матча – против «Виллы» и «Ноттингем Форест».

А вы разделяете позитив Тен Хага?