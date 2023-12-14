«Мой любимый игрок? Никто из них, они все мусор!» Знаменитое интервью юного фаната «МЮ» актуально и спустя 5 лет

Мальчик тогда даже не представлял, что ждет команду впереди.

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в этом сезоне. Во вторник команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков. «МЮ» в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее это случилось в сезонах-2005/06 (группа с «Лиллем», «Бенфикой» и «Вильярреалом»), 2011/12 (группа с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом»), 2015/16 (группа с ЦСКА, ПСВ и «Вольфсбургом») и 2020/21 (группа с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбулом»).

«Ман Юнайтед» проиграл ровно половину матчей текущего сезона – 12 из 24. Команда выиграла 11 раз и один матч сыграла вничью. Знаменитое интервью 2019 года, которое дал юный болельщик «дьяволов» сейчас стало снова актуальным.

Репортер: «А кто ваш любимый игрок?»

Юный фанат: «Ни один из них. Они все мусор.

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет 17 декабря – против «Ливерпуля» на «Энфилде».