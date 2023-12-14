United Tweets
Блог

«Мой любимый игрок? Никто из них, они все мусор!» Знаменитое интервью юного фаната «МЮ» актуально и спустя 5 лет

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Мальчик тогда даже не представлял, что ждет команду впереди.

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в этом сезоне. Во вторник команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков. «МЮ» в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее это случилось в сезонах-2005/06 (группа с «Лиллем», «Бенфикой» и «Вильярреалом»), 2011/12 (группа с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом»), 2015/16 (группа с ЦСКА, ПСВ и «Вольфсбургом») и 2020/21 (группа с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбулом»).

«Ман Юнайтед» проиграл ровно половину матчей текущего сезона – 12 из 24. Команда выиграла 11 раз и один матч сыграла вничью. Знаменитое интервью 2019 года, которое дал юный болельщик «дьяволов» сейчас стало снова актуальным.

Репортер: «А кто ваш любимый игрок?»

Юный фанат: «Ни один из них. Они все мусор.

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет 17 декабря – против «Ливерпуля» на «Энфилде».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красавчик!
+4
0
+4
Когда смотришь футбол, а не инстаграм.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий