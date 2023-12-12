Президент «Хетафе» подтвердил переговоры о полном выкупе Гринвуда. Однако главное пока не обсуждали

Ждут нового совладельца.

Президент «Хетафе» Анхель Коррес подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полном выкупе контракта Мэйсона Гринвуда.

Вот что сказал Коррес в интервью The Athletic: «Мы не говорили о цене. Мы говорили о том, что нужно изучить ситуацию и посмотреть, что они предложат, потому что в «МЮ» произошла смена владельца акций. Но мы по-прежнему довольны встречами и видеоконференциями, которым мы проводим».

«Пока еще слишком рано думать о продлении на сезон или какую цену они запросят, а мы выкупим контракт, потому что у нас уже есть процент, но мы можем забрать остальное».

После функционер похвалил игрока: «Я очень верю в Гринвуда. Мы работаем от этой точки, продолжаем общаться с клубом, чтобы узнать, довольны ли они. Правда в том, что они довольны не только отношением к нему со стороны болельщиков «Хетафе», но и всей Испании. Теперь мы должны продолжать защищать его. Он не играл 16 месяцев, и я думаю, что в январе-феврале он войдет в ритм. Он принесет нам пользу и удовольствие».

В этом сезоне Мэйсон Гринвуд играет за команду Ла Лиги лучше, чем некоторые форварды «МЮ». На его счету 4 гола и 3 голевые передачи, а сам вингер доволен жизнью в Испании.

Последний матч за «Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сыграл в январе 2022 года. Тогда же его обвинили в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Она разместила в социальных сетях фотографии физических последствий, а также аудиозапись одного из нескольких инцидентов, которые произошли с ней.

Впоследствии Гринвуда обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Юнайтед» отстранил игрока от тренировок.

После того, как Мэйсона Гринвуда выпустили под залог, его обвинили в нарушении условий освобождения, так как он неоднократно связывался с обвинительницей. В настоящее время они женаты, недавно у них родился ребенок.

В феврале 2023 года дело было прекращено, так как партнерша Гринвуда отказалась от участия в деле в качестве свидетеля. Обвинения с футболиста сняты не были, он не оправдан. По сути «дело Гринвуда» развалилось из-за потери ключевого свидетеля.