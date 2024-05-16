Марсьяль и Варан провели свои последние матчи на «Олд Траффорд»: тепло попрощались с трибунами, а Рафаэль долго сидел на пустой арене

Момент пустить слезу.

Манкунианцы сообщили, что французы уйдут из клуба по окончании сезона на правах свободных агентов.

Варан выступает за «Юнайтед» с 2021 года. В составе английской команды он провел 93 матча и забил два гола. В 2023 году Рафаэль стал обладателем Кубка английской лиги.

Марсьяль покинет «МЮ» после 9 сезонов в клубе. В этом сезоне он провел 19 матчей за «МЮ», забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.