🤯 «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от трех звезд. И это помимо Варана 😲

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает избавиться от нескольких дорогостоящих игроков.

Вы уже знаете, что Рафаэль Варан покинет клуб летом. Но есть ещё три футболиста, чьё будущее под угрозой.

По данным Talksport, «красные дьяволы» имеют большие планы на чистку команды будущим летом. Предполагается, что клуб покинет много «неэффективных» игроков с высокой заработной платой. По последней информации, в число этих футболистов попал Антони.

Руководство «Манчестер Юнайтед» расстроена игрой бразильца в этом сезоне.

Каземиро и Кристиан Эриксен также выставлены на продажу. Игроки заметно снизили уровень во второй половине сезона, из-за чего клуб не видит смысла сохранять их в команде.