Амад Диалло сравнялся по результативности с Антони, хотя провел на 21 игру меньше

Амад Диалло продемонстрировал отличную игру за «Манчестер Юнайтед» и помог команде одержать победу со счетом 3:2 над «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд».

Диалло отдал голевую передачу Кобби Майну, а затем и сам забил потрясающий гол во втором тайме.

На счету Амада теперь участие в двух голах в Премьер-лиге в этом сезоне. Это ровно столько же, сколько и у Антони.

Бразильский вингер также забил один гол и сделал одну результативную передачу в чемпионате в этом сезоне. Но для этого ему потребовалось 29 матчей.

Диалло сравнял счет с Антони по голам всего за 8 матчей – на 21 меньше, чем у бразильца.

Амад надеется, что эта отличная игра сможет убедить Эрика тен Хага больше доверять ему и дать ему возможность сыграть в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».