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«Вы думаете, у нас кризис? Нас это не волнует!» Фанаты «МЮ» в шоке от слов тен Хага о ситуации в команде

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Голландец явно на эмоциях.

В соцсетях завирусилось видео интервью главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага. Репортер спросил у голландца о важности предстоящей недели - что это шанс спасти сезон или остаться в кризисе, как это выглядит со стороны.

На что Эрик перебил репортера и спросил: «Вам нравится это? Это весьма честно. Но нас это не волнует!»

«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное число голов на групповом этапе ЛЧ этого сезона. В среду «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа.

В общей сложности команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – больше, чем «МЮ» когда-либо пропускал на групповом этапе турнира.

2 комментария
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Will Turner
чисто в традициях сафа. он по началу карьеры в мю говорил, что осадит ливерпуль и потом сливал ему матчи
а заголовок кликбейтный и не соответствует действительности;)
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sbvinn
https://www.youtube.com/watch?v=_mEIdtBSB6k
0
0
0
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