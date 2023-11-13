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«Праздновать я не буду». Эрик тен Хаг стал первым тренером «МЮ», одержавшим 30 побед в 50 первых матчах АПЛ, но голландца волнует не это

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Другие приоритеты.

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Лутоном» (1:0) Эрик тен Хаг поставил серьезный рекорд — он стал первым тренером «дьяволов», которому удалось одержать 30 побед в 50 первых матчах Премьер-лиги.

На пресс-конференции после игры нидерландца спросили, рад ли он этому достижению, на что он сказал:

«30 побед — хорошее достижение, но праздновать я не буду. У меня есть другие заботы. Намного важнее сейчас то, что мы не всегда играем так хорошо в этом сезоне.

Вы видели, что мы развиваемся. В Копенгагене, а также в этом матче [против «Лутон Таун»] мы создавали много моментов. Я думаю, это вселяет веру, что мы не так уж и далеко от того, чего хотим добиться. Поэтому я убежден, что, когда мы начнем играть в очень хороший футбол, на который способна эта команда, мы будем бороться за место в четверке лучших.

Нашей команде часто приходится меняться и подстраиваться под обстоятельства. Но мы наращиваем темпы, улучшая нашу игру и результаты. В последних пяти матчах чемпионата мы выиграли четыре, а выигрывать матчи в Премьер-лиге нелегко, потому что это всегда тяжелая борьба. Я доволен этим. Это сигнал, что мы идем в правильном направлении».

«Манчестер Юнайтед» добыл важную для себя победу над «Лутоном» перед международным перерывом, что позволило клубу войти в топ-6, опередив «Ньюкасл». Отрыв от «Манчестер Сити», идущего первым, на данный момент составляет 7 очков.

1 комментарий

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SDF SDF
надо ему дать титул сэра
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