«Манчестер Юнайтед» хочет подписать сенсационного датчанина из «Спортинга». Трансфер обойдется почти в £70 млн 😨

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Мортена Юлманда из лиссабонского «Спортинга».

24-летний датчанин пополнил ряды португальского клуба прошлым летом, переехав в Лиссабон из «Лечче» за £15 млн.

Хавбек провёл 49 матчей за португальский клуб, выиграв с ним португальский чемпионат и добравшись до финала Кубка Португалии.

Игра полузащитника произвела сильное впечатление, из-за чего он получил вызов в сборную Дании на Евро.

Потенциальный трансфер Юлманда оценивается в £69 млн. Его действующий контракт рассчитан до 2028 года.