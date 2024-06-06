«Я опустошен». Первые слова Магуайра после исключения из заявки сборной Англии на Евро

Харри Магуайр прокомментировал исключение из заявки сборной Англии на Евро-2024.

«Я опустошен тем, что не попал в состав сборной Англии на Евро.

Несмотря на все усилия, я не смог восстановиться после травмы икроножной мышцы. Может быть, я слишком сильно пытался сделать это. Сейчас я абсолютно опустошён.

Для меня игра за Англию - это высшая честь. Это значит для меня все. Если я не смогу помочь команде как игрок, то поддержу её в качестве болельщика - наряду с остальной страной. Идите и выиграйте, ребята», - заявил защитник «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чемпионат Европы по футболу начнётся в пятницу, 14 июня.