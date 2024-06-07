Воспитанник «МЮ» эмоционально попрощался с командой. Клуб написал ему трогательный ответ

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс присоединился к клубу, когда ему было девять лет. Сейчас левому защитнику уже 23 года и в среду он узнал, что его родная команда решила не предлагать ему новый контракт.

Уроженец Манчестера отреагировал на решение «красных дьяволов» в эмоциональном посте, которое он опубликовал в своем аккаунте.

«Спасибо персоналу: китмэнам, техническому персоналу, секьюрити, физиотерапевтам, я могу продолжать и продолжать, вы все были потрясающими, и, конечно, тренерам».

«И самое главное −СПАСИБО вам, болельщики, основа клуба, ради которой мы так много работаем, чтобы иметь возможность выступать на самом высоком уровне, потому что вы все этого заслуживаете. OVERANDOUT. ОДНАЖДЫ «КРАСНЫЙ − ВСЕГДА «КРАСНЫЙ».

На обращение Брэндона отреагировал официальный аккаунт «МЮ»: «Для нас было большой честью наблюдать за тем, как ты превращаешься из мальчика в мужчину, Брэндон. Мы будем внимательно следить за твоими дальнейшими шагами и поддерживать тебя. Однажды «красный», всегда «красный»

Уильямс дебютировал за клуб в Кубке Лиги в сентябре 2019 года. С тех пор он записал на свой счет 51 матч за «Юнайтед», но в последнее время играл в аренде за «Норвич» и «Ипсвич».