Переговоры с Саутгейтом о замене Тен Хага в «МЮ» на паузе. Тренер не хочет отвлекаться от подготовки к Евро-2024

По данным The Independen t, «Манчестер Юнайтед» пока не может начать переговоры с Гаретом Саутгейтом о возможной замене Эрика тен Хага.

Главному тренеру сборной Англии, который, по слухам, претендент №1 сэра Джима Рэтклиффа, предстоит серьезное испытание на Евро-2024. Он не желает обсуждать ничего, кроме Евро, что делает невозможным начало переговоров с «красными дьяволами».

Завоевание трофея может изменить ситуацию, а если этого не случится, то Саутгейт, как ожидается, уйдет в отставку, поскольку его контракт заканчивается в декабре.

В зависимости от того, как сложится ситуация на турнире, Саутгейт может быть доступен не раньше середины июля.

Таким образом, «Юнайтед» ведет переговоры с другими кандидатами, но при этом не отказывается от Саутгейта на случай, если он передумает.

The Independent добавляет, что Саутгейт остается предпочтительным выбором INEOS, учитывая его тесную связь с сэром Дэйвом Брэйлсфордом. В клубе ожидают, что он сможет изменить культуру в «МЮ» подобно тому, что он сделал с Англией.