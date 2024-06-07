Переговоры с Саутгейтом о замене Тен Хага в «МЮ» на паузе. Тренер не хочет отвлекаться от подготовки к Евро-2024
По данным The Independent, «Манчестер Юнайтед» пока не может начать переговоры с Гаретом Саутгейтом о возможной замене Эрика тен Хага.
Главному тренеру сборной Англии, который, по слухам, претендент №1 сэра Джима Рэтклиффа, предстоит серьезное испытание на Евро-2024. Он не желает обсуждать ничего, кроме Евро, что делает невозможным начало переговоров с «красными дьяволами».
Завоевание трофея может изменить ситуацию, а если этого не случится, то Саутгейт, как ожидается, уйдет в отставку, поскольку его контракт заканчивается в декабре.
В зависимости от того, как сложится ситуация на турнире, Саутгейт может быть доступен не раньше середины июля.
Таким образом, «Юнайтед» ведет переговоры с другими кандидатами, но при этом не отказывается от Саутгейта на случай, если он передумает.
The Independent добавляет, что Саутгейт остается предпочтительным выбором INEOS, учитывая его тесную связь с сэром Дэйвом Брэйлсфордом. В клубе ожидают, что он сможет изменить культуру в «МЮ» подобно тому, что он сделал с Англией.