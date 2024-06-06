Рэшфорд вновь серьезно превысил скорость. В прошлом году он попал в аварию и чудом избежал травм

Всего спустя месяцы после того, как форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в аварию на своем Rolls-Royce, полиция остановила его после того, как он на трассе серьезно превысил скорость − ехал более чем 70 миль в час.

По данным The Sun, форварда поймали во время движения по трассе M60 на Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow со скоростью более 70 миль в час в городе Де.

Издание добавляет, что футболист «в рамках единой судебной процедуры признал факт превышения скорости». Теперь ему предстоит узнать свою судьбу: приговор английскому нападающему вынесут 27 сентября в магистратском суде Манчестера и Солфорда.

Около года назад Маркус Рэшфорд попал в довольно серьезную аварию, но отделался лишь испугом. Правда, разбил свое авто стоимостью 700 тысяч фунтов.

Авария произошла 23 сентября 2023 года возле тренировочной базы «Юнайтед» в Каррингтоне. В социальных сетях появились кадры инцидента, на которых видно, что задний бампер его машины оторван и разбросан по обочине. К счастью, оба водителя, участвовавшие в аварии, избежали травм.

Впоследствии выяснилось, что у автомобиля отсутствовал передний бампер, а также повредилась дверь со стороны пассажира. Машину продали на онлайн-аукционе. Ютубер Мэтт Армстрог приобрел его за 184 тысячи фунтов.

Маркус Рэшфорд владеет несколькими автомобилями Rolls-Royce, включая Cullinan Black Badge стоимостью 390 000 фунтов и Cullinan Blue Shadow.

Ему также принадлежат McLaren 765 Long Tail стоимостью 280 000 фунтов стерлингов и Lamborghini Urus Performante стоимостью 350 000 фунтов стерлингов.

На прошлой неделе 26-летний футболист узнал, что точно не поедет на Евро-2024. Гарет Саутгейт даже не включил игрока в расширенный список из тридцати трех фамилий, так как Рэшфорд провалил сезон с «Юнайтед».