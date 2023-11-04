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Рэшфорд извинился перед Тен Хагом за поход в клуб после поражения в дерби. Тренер назвал поступок Маркуса «неприемлемым»

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«Юнайтед» уступил «Сити» в дерби со счетом 0:3. Болезненное поражение наложилось на и без того трудное положение «красных дьяволов».

Британская пресса узнала, что следующую ночь после матча Рэшфорд провел в ночном клубе, где вингер отметил свой день рождения. Вечеринку организовали друзья игрока.

Маркус в этом сезоне забил лишь один гол. В матче с «Ман Сити» он отыграл 85 минут и был почти незаметен. Тен Хаг считает поход Рэшфорда в ночной клуб после поражения команды в важном матче «неприемлемым».

Тем не менее тренер утверждает, что у него нет конфликта со своим подопечным. Голландец прокомментировал ситуацию:

«Да, я знаю об этом [походе Маркуса в клуб], я обсудил это с ним. Конечно, это неприемлемо. Я сказал об этом Маркусу, он извинился. Это внутреннее дело команды. Он часть коллектива. Маркус очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает.

Он совершил ошибку, но это не значит, что он не вписывается в коллектив. Он полностью с коллективом. Он допустил одну ошибку, но и вне поля, я уверен, он делает все правильно. Делает все, чтобы помочь команде, выступить на должном уровне и позволить нам победить».

Здорово, что Тен Хаг и Рэшфорд не позволили ситуации перерасти в конфликт. В «Юнайтед» хватает громких историй.

6 комментариев

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Kerndl
Решфорд зажег в клубе в дерби, но есть нюанс…
+3
0
+3
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May B. Tomorrow
бред, он им теперь ДР запрещает праздновать, которое устроили его друзья
+2
0
+2
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kokos07
Ну что за чушь говорит Эрик. К футболистам относятся так, будто они должны быть роботами без недопустимых для тренера и клуба эмоций/поступков для самого тренера/клуба. Отпраздновал ДР и не опоздал на тренировку. И это в 26 лет 😄
Нет, серьезно - проиграл матч, стой дома на подзарядке до следующей клубной активности, проси прощения за рядовой поход в клуб?
Даже не избил и не изнасиловал никого. За что извиняться Маркусу?
+1
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Ложный Латераль
Стоило бы извиниться перед партнёрами за отсутствие передач)
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Magnus Spellbane
Сэр депутат встал на колени дабы не злить своего хозяина
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