Рэшфорд извинился перед Тен Хагом за поход в клуб после поражения в дерби. Тренер назвал поступок Маркуса «неприемлемым»

«Юнайтед» уступил «Сити» в дерби со счетом 0:3. Болезненное поражение наложилось на и без того трудное положение «красных дьяволов».

Британская пресса узнала, что следующую ночь после матча Рэшфорд провел в ночном клубе, где вингер отметил свой день рождения. Вечеринку организовали друзья игрока.

Маркус в этом сезоне забил лишь один гол. В матче с «Ман Сити» он отыграл 85 минут и был почти незаметен. Тен Хаг считает поход Рэшфорда в ночной клуб после поражения команды в важном матче «неприемлемым».

Тем не менее тренер утверждает, что у него нет конфликта со своим подопечным. Голландец прокомментировал ситуацию:

«Да, я знаю об этом [походе Маркуса в клуб], я обсудил это с ним. Конечно, это неприемлемо. Я сказал об этом Маркусу, он извинился. Это внутреннее дело команды. Он часть коллектива. Маркус очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает.

Он совершил ошибку, но это не значит, что он не вписывается в коллектив. Он полностью с коллективом. Он допустил одну ошибку, но и вне поля, я уверен, он делает все правильно. Делает все, чтобы помочь команде, выступить на должном уровне и позволить нам победить».

Здорово, что Тен Хаг и Рэшфорд не позволили ситуации перерасти в конфликт. В «Юнайтед» хватает громких историй.