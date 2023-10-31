😨 Рэшфорд - новый имиджевый удар по «МЮ». Нападающий отправился в ночной клуб после разгрома в дерби
Вокруг Маркуса Рэшфорда стремительно разгорается скандал.
Нападающий отправился в ночной клуб после поражения «Манчестер Юнайтед» в дерби.
«Сити» разгромил в воскресенье соперника прямо на «Олд Траффорд».
СМИ узнали, что англичанин провел следующую ночь в популярном ночном клубе Chinawhite в центре Манчестера, где праздновал день рождения, организованное близкими друзьями.
«Юнайтед», как предполагается, не знал о планах футболиста, поскольку клуб не просит игроков оповещать о личных планах.
Представители «МЮ» и «Рэшфорд» отказались от комментариев.
Эх, эх
И всё наладится.