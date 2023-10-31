United Tweets
Блог

😨 Рэшфорд - новый имиджевый удар по «МЮ». Нападающий отправился в ночной клуб после разгрома в дерби

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Вокруг Маркуса Рэшфорда стремительно разгорается скандал.

Нападающий отправился в ночной клуб после поражения «Манчестер Юнайтед» в дерби.

«Сити» разгромил в воскресенье соперника прямо на «Олд Траффорд».

СМИ узнали, что англичанин провел следующую ночь в популярном ночном клубе Chinawhite в центре Манчестера, где праздновал день рождения, организованное близкими друзьями.

Marcus Rashford under fire for partying after Manchester derby defeat

«Юнайтед», как предполагается, не знал о планах футболиста, поскольку клуб не просит игроков оповещать о личных планах.

Представители «МЮ» и «Рэшфорд» отказались от комментариев.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
И что, теперь день рождения, заранее организованный, не праздновать? Желтушная пресса и её пособники найдут и раздуют скандал из любого, даже самого незначительного повода.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бан = руки в говне
но виноват как обычно тен хаг.:)
Эх, эх
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Чернышевский
Вот он, последний из анти-класса ’12, вслед его за Лингардом, Погбой, и прочими понторезами..
И всё наладится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Суровый
Ответ Семён Жуйло
И что, теперь день рождения, заранее организованный, не праздновать? Желтушная пресса и её пособники найдут и раздуют скандал из любого, даже самого незначительного повода.
Конечно праздновать,это же великий и очень важный праздник для взрослого мужика
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий