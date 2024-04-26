Хуан Мата считает Фернандеша лидером «МЮ». Он призывает молодежь «дьяволов» брать с Бруну пример

В интервью ESPN FC Хуан Мата заявил, что Бруну Фернандеш является лидером «Манчестер Юнайтед» и что культура клуба должна строиться вокруг португальца.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в раздевалке «красных дьяволов» выдающаяся личность, которая напоминает кого-то из команды Алекса Фергюсона, Мата сказал:

«Могу сказать, что, на мой взгляд, сейчас там есть прекрасный лидер – капитан Бруну. Я должен сказать всем молодым игрокам, чтобы они равнялись на него.

Не могу передать вам, насколько он важен для клуба, и не только из-за того, что он сделал в последних матчах, но и из-за его стабильности на протяжении всех тех лет, что он играет за клуб, это просто невероятно.

Он первоклассный игрок, но как личность он еще лучше. Поэтому, на мой взгляд, культура клуба должна строиться вокруг него. Он отличный пример для всего нового поколения футболистов, для игроков, которые сейчас выступают за команду: Гарначо, Майну, Хейлунда. Они должны брать пример с того, как он тренируется, как ведет себя.

Для меня он тот, кто всегда готов помочь команде. Он может играть лучше или хуже, но он всегда остается на поле с правильным настроем. И для меня это то, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед».

Согласны с мнением Хуана?