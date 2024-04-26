«МЮ» нужно избавиться от игроков с высокой зарплатой. Рассказываем о планах клуба на летние трансферы

Журналист Марк Огден в своем материале для ESPN рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.

Этим летом «красным дьяволам» придется избавиться от нескольких высокооплачиваемых игроков и получить доход с трансферов, чтобы высвободить средства для подписания новых футболистов. ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что летом у клуба будут возможности усиления состава, однако лимит на трансферы составит 100 млн фунтов.

Как утверждает Огден, Антони Марсьяль и Рафаэль Варан покинут клуб в качестве свободных агентов. Их уход освободит 450 тысяч фунтов в зарплатной ведомости «Юнайтед».

Кристианом Эриксеном интересуются клубы из Турции. Поскольку у датчанина остается еще год по контракту с «красными дьяволами», его отпустят за определенную сумму. Каземиро интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Виктор Линделеф, Аарон Уан-Биссака, Скотт Мактоминей и Харри Магуайр, чьи контракты истекают в 2025 году, смогут уйти за достойные предложения, если не захотят продлевать соглашение с «МЮ» на пониженных условиях.

Летом клуб будет открыт к предложениям по Джейдону Санчо, Донни ван де Беку и Мэйсону Гринвуду – все игроки сейчас находятся в аренде.

Под вопросом находится и будущее Маркуса Рэшфорда. Поскольку в прошлом сезоне англичанин подписал с «МЮ» долгосрочный контракт с высокой зарплатой, он не вызывает большого интереса у других клубов. По информации Огдена, слухи, связывающие Рэшфорда с «ПСЖ», не соответствуют действительности. Парижане видят замену Килиану Мбаппе в Рафаэле Леау, а не в Рэшфорде.

Как пишет ESPN, «Манчестер Юнайтед» осознает, что крупные клубы Испании, Италии и Германии летом не будут тратить большие деньги. Единственными рынками, которые, по мнению «красных дьяволов», могут помочь манкунианцам в разгрузке состава, являются Турция и Саудовская Аравия.

Перед клубом стоит непростая задача. «МЮ» нужно попрощаться с игроками, которые не соответствуют амбициям команды, но из-за ситуации с их зарплатой, эти футболисты могут застрять в Манчестере еще на год, пока не истекут их контракты с «красными дьяволами».

Как вы считаете, с кем из перечисленных игроков «МЮ» сможет расстаться летом? Кого из них вы бы оставили в команде?