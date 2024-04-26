Коул вспомнил выпускника «Класса 92», у которого было большое будущее. Его карьеру сломала тяжелая травма колена

Во время подкаста Rest is Football экс-форвард «Манчестер Юнайтед» вспомнил выпускника «Класса 92», у которого было большое будущее, но все сломала одна травма.

«Их было так много, игроков, которые не реализовались, таких как Бен Торнли, у которого была неприятная травма, − начал Коул. − Бен точно был бы на одном уровне с остальными».

Бен Торнли был вингером и считался одним из главных талантов «МЮ», пока в апреле 1994 года в матче резервных составов в него не врезался защитник «Блэкберна» Ники Маркер. Этот удар привел к серьезному повреждению колена, изменив ход карьеры, которая на тот момент еще не началась. Позже Торнли даже пытался отсудить у обидчика миллионы фунтов, утверждая, что из-за той травмы он лишился возможного большого заработка в «Юнайтед».

В одном из интервью Бен Торнли рассказал о том, каково это − пройти через академию и иметь вокруг себя такую шумиху.

«Безумие, абсолютное безумие. На свете очень мало футболистов, которые могли бы сравниться с Джорджем Бестом, и сравнивать себя с ним на любом уровне, с человеком, который был обладателем Кубка мира, − большего и требовать нельзя», − объяснил он.

Торнли сыграл 13 матчей за «Юнайтед», но большую часть своей карьеры провел в «Хаддерсфилде», а в 2004 году в последний раз в карьере вышел на поле за «Галифакс Таун».

Сейчас Бен Торнли работает комментатором на клубном телевидении «Манчестер Юнайтед» MUTV.