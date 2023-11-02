🥊 «Я боец». Тен Хаг заявил, что не планирует уходить из «Юнайтед»

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном уходе из «МЮ» в ближайшее время.

«Я боец. Уверен, что смогу преодолеть все преграды, но в данный момент мы находимся в плохой ситуации.

Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Буду держаться вместе с игроками, мы будем сражаться вместе», - заявил голландский специалист.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл 8 из 15 матчей в этом сезоне. Вчера красные дьяволы разгромно проиграли «Ньюкалсу» в 1/8 финала Кубка лиги.

Может пора уходить?