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🥊 «Я боец». Тен Хаг заявил, что не планирует уходить из «Юнайтед»

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Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном уходе из «МЮ» в ближайшее время.

«Я боец. Уверен, что смогу преодолеть все преграды, но в данный момент мы находимся в плохой ситуации.

'I'm a fighter': Ten Hag rebukes sack fears

Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Буду держаться вместе с игроками, мы будем сражаться вместе», - заявил голландский специалист.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл 8 из 15 матчей в этом сезоне. Вчера красные дьяволы разгромно проиграли «Ньюкалсу» в 1/8 финала Кубка лиги.

Может пора уходить?

3 комментария

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adekVatt
Он теперь не то, что бы первый Манчестер, он теперь даже не первый Юнайтед
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QWertY
Да все уже, Тен Хаг сам себя приговорил к отставке. Тут уже ничего не поможет
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