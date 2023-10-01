Бывшая Антони высказалась о возвращении бразильца к тренировкам в «МЮ»

В пятницу «Ман Юнайтед» объявил, что Антони вернулся к тренировкам и может присоединиться к команде после того, как в течение нескольких недель находился в отпуске в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Габриэлла Каваллин, бывшая подруга Антони, выступила с новым заявлением после возвращения нападающего в состав «Манчестер Юнайтед».

В заявлении говорится следующее: «Адвокаты Габриэлы Каваллин сообщают, что преступления, совершенные игроком, все еще расследуются манчестерской полицией, а также бразильской полицией, поэтому мы считаем, что вскоре он будет отправлен в суд.

Нам кажется очевидным, что будут созданы фальсификации с целью вернуть его к тренировкам команды».

Напомним, Антони пять часов допрашивали в полиции Большого Манчестера по делу о домашнем насилии.