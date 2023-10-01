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Бывшая Антони высказалась о возвращении бразильца к тренировкам в «МЮ»

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В пятницу «Ман Юнайтед» объявил, что Антони вернулся к тренировкам и может присоединиться к команде после того, как в течение нескольких недель находился в отпуске в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Габриэлла Каваллин, бывшая подруга Антони, выступила с новым заявлением после возвращения нападающего в состав «Манчестер Юнайтед».

Antony's ex-girlfriend breaks silence on Man United winger's return to squad

В заявлении говорится следующее: «Адвокаты Габриэлы Каваллин сообщают, что преступления, совершенные игроком, все еще расследуются манчестерской полицией, а также бразильской полицией, поэтому мы считаем, что вскоре он будет отправлен в суд.

Нам кажется очевидным, что будут созданы фальсификации с целью вернуть его к тренировкам команды».

Напомним, Антони пять часов допрашивали в полиции Большого Манчестера по делу о домашнем насилии.

8 комментариев

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Alexey Shiryaev
Сиськи ничего так =)
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nmnackjbxkasbk
Ответ Alexey Shiryaev
Сиськи ничего так =)
силикон однака
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dreamstep
Ответ Alexey Shiryaev
Сиськи ничего так =)
причем походу за счет АНтони
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d_kdc
Почему ее мнение должно быть вообще значимо, относительно вопроса: будет Антони играть за МЮ или нет?
Это решение может принимать только руководство МЮ, ну и суд, если решит, что Антони нужно ограничить свободу.
Посторонние люди в это точно не должны совать свой нос.
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Real_v_dushe
У МЮ выбора нет, кроме как пытаться его отмазать, клуб в финансовой и спортивной заднице, есть проблемы со всей группой атаки, но от того, что любитель Ламборгини и битья женщин будет выходить на поле, больше очков Юнайтед не наберёт.
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Spyro
Отстаньте от пацана
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