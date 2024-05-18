Александр Усик назвал легенду «Манчестер Юнайтед» одним из своих самых любимых игроков

Сегодня украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в скпертяжелом весе.

В своем прошлогоднем интервью Усик назвал легенду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни одним из своих самых любимых футболистов за всю историю:

«Из украинских футболистов я больше всего люблю Андрея Шевченко. Вообще, когда я в детстве смотрел футбол, мне очень нравился Батистута.

Еще мне нравилось, как играл Руни. И вообще я симпатизировал английскому футболу».