Александр Усик назвал легенду «Манчестер Юнайтед» одним из своих самых любимых игроков
Сегодня украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в скпертяжелом весе.
В своем прошлогоднем интервью Усик назвал легенду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни одним из своих самых любимых футболистов за всю историю:
«Из украинских футболистов я больше всего люблю Андрея Шевченко. Вообще, когда я в детстве смотрел футбол, мне очень нравился Батистута.
Еще мне нравилось, как играл Руни. И вообще я симпатизировал английскому футболу».