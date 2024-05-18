«На поле выйдут самые сильные игроки»: Тен Хаг, воодушевленный победой над «Ньюкаслом», готовится к последней игре сезона

После победы над «Ньюкаслом» Тен Хаг воодушевлен. Тренер надеется , что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон на позитивной ноте:

«Это было хорошее выступление. Мы достигли неплохих результатов и на командном, и на личном уровнях. Как вы [журналисты] говорите, мы забили несколько отличных голов.

Было приятно наблюдать за игрой, приятно забивать на «Олд Траффорд». Но у нас впереди еще две игры, сезон пока не окончен».

«В воскресенье нам предстоит сыграть в очень важном матче. Нам нужен результат лучше, чем у «Ньюкасла». В команде все еще есть травмированные.

На поле выйдут самые сильные игроки. Но в то же время мы должны найти баланс и попытаться вернуть на поле игроков, восстановившихся после травм. Найти баланс очень сложно, потому что, как я уже сказал, мы должны выиграть в этой встрече», – добавил голландец.

В заключительном туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брайтоном». После 37-ми туров «красные дьяволы» набрали 57 очков и расположились на восьмой строчке.

Встречей с «Брайтоном» сезон для «МЮ» не закончится. Впереди у подопечных Тен Хага встреча с «Ман Сити» в финале Кубка Англии. Матч пройдет на «Уэмбли» 25 мая.

А вы разделяете настрой Тен Хага?