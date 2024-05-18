«Теперь я снова держу голову высоко»: Ван де Бек не исключает возвращение в «Аякс»

Аренда Ван де Бека во франкфуртском «Айнтрахте» подходит к концу. После 30 июня голландец вернется в «Манчестер Юнайтед».

Донни с позитивом смотрит на свое будущее:

«Если я продолжу усердно работать, уверен, что все будет хорошо. В наших силах изменить ситуацию. Я работаю над этим. Я уверен в своих качествах. Если я буду оставаться в форме и продолжать усердно работать, со мной обязательно все будет в порядке».

Голландец не исключает возвращение в «Аякс»:

«Почему нет? «Аякс» всегда был для меня особенным местом, поэтому мы, конечно, не можем этого исключать. В «Аяксе» важно только одно: побеждать и становиться чемпионами. У меня тоже были непростые годы из-за травм. Но теперь я снова держу голову высоко».

Контракт Ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. По данным Фабрицио Романо, полузащитник не задержится в стане «красных дьяволов». Летом ему будут искать новую команду.

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