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«Вы знаете, насколько они выносливы и сильны»: Бруну обсуждает тактику «МЮ» в матче с «Баварией»

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«Мы хотели доминировать и хотели владеть мячом», — объяснил Бруну Фернандеш, обсуждая план игры «Манчестер Юнайтед» с «Баварией».

«Мы знали, что «Бавария» будет активно прессинговать в первые несколько минут, потому что, когда они играют дома, так всегда бывает.

«Мы старались держать мяч и находить места, где мы могли нанести им вред. У нас был большой шанс в начале, но мы не забили.

После этого «Бавария» получила свой шанс и забила. Очевидно, что против «Баварии» всегда сложно играть сзади.

«Вы знаете, насколько они выносливы и сильны».

Честно говоря, «Бавария» на своем стадионе чувствовала себя неуверенно, и «Манчестер Юнайтед» легко мог уйти от крупной победы. Они определенно были не на высоте, и, к сожалению, мы не смогли на этом заработать.

Теперь «Манчестер Юнайтед» должен забыть последнее поражение и сосредоточиться на поездке в «Бернли», где они должны стремиться вернуться на победный путь.

 

1 комментарий

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Роман Добрецов
Они выносливы и сильны. А мы леди.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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