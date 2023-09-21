«Мы хотели доминировать и хотели владеть мячом», — объяснил Бруну Фернандеш, обсуждая план игры «Манчестер Юнайтед» с «Баварией».

«Мы знали, что «Бавария» будет активно прессинговать в первые несколько минут, потому что, когда они играют дома, так всегда бывает.

«Мы старались держать мяч и находить места, где мы могли нанести им вред. У нас был большой шанс в начале, но мы не забили.

После этого «Бавария» получила свой шанс и забила. Очевидно, что против «Баварии» всегда сложно играть сзади.

«Вы знаете, насколько они выносливы и сильны».

Честно говоря, «Бавария» на своем стадионе чувствовала себя неуверенно, и «Манчестер Юнайтед» легко мог уйти от крупной победы. Они определенно были не на высоте, и, к сожалению, мы не смогли на этом заработать.

Теперь «Манчестер Юнайтед» должен забыть последнее поражение и сосредоточиться на поездке в «Бернли», где они должны стремиться вернуться на победный путь.