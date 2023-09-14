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😫 «Это позорно и совершенно неприемлемо для любого человека!» Мать Харри Магуайра пожаловалась на шквал критики в адрес сына

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Мать Харри Магуайра обратилась к фанатам в соцсетях.

«Как мать, видя количество негативных и оскорбительных комментариев, которые мой сын получает от поклонников, экспертов и СМИ, это позорно и совершенно неприемлемо для любого человека. Не имеет значения, кем и где вы работаете.

Я понимаю, что в футбольном мире есть свои преимущества и недостатки, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки «футбола». Мне больно видеть, как он проходит через это.

Я бы не хотела видеть, как другие родители или игроки пройдут через подобное в будущем, особенно молодые, стремящиеся на вершину уже сегодня. У Харри огромное сердце, он психологически силен и сможет справиться с этим. Я никому не желаю подобного!» - написала мать игрока.

Считаете ли вы критику Магуайра заслуженной?

4 комментария

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stanvixx
Так пусть бросает футбол и идёт на завод. Там ни поклонников, ни комментариев. Всем вообще по... на тебя )
И мать будет спокойнв и сердце в порядке.
Горемыки
+3
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+3
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Cheldon
Если заменить "футбольный мир" на "Мир холодильников" по смыслу то смешно получается. Ещё похлеще чем "Мир дверей" :)
+2
0
+2
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кто-то
Он футболист, и он должен быть готов к критике и даже приколам в свой адрес, причём с такой игрой
0
0
0
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jem777
Так иди на завод Саша! ))
0
0
0
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