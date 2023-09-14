Мать Харри Магуайра обратилась к фанатам в соцсетях.

«Как мать, видя количество негативных и оскорбительных комментариев, которые мой сын получает от поклонников, экспертов и СМИ, это позорно и совершенно неприемлемо для любого человека. Не имеет значения, кем и где вы работаете.

Я понимаю, что в футбольном мире есть свои преимущества и недостатки, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки «футбола». Мне больно видеть, как он проходит через это.

Я бы не хотела видеть, как другие родители или игроки пройдут через подобное в будущем, особенно молодые, стремящиеся на вершину уже сегодня. У Харри огромное сердце, он психологически силен и сможет справиться с этим. Я никому не желаю подобного!» - написала мать игрока.

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