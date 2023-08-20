«Юнайтед» готовит официальное заявление по Мэйсону Гринвуду. Клуб боится критики общественности, поэтому хочет закрыть вопрос
Журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что «Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения о будущем Мэйсона Гринвуда.
Клуб по-прежнему остается в неопределенности из-за реакции интернета на возможное возвращение игрока.
Орнштейн пишет, что «Манчестер Юнайтед» предоставит обновленную информацию о ситуации с Гринвудом в понедельник (21 августа).
Вопрос стоит остро, поскольку недавно The Sun написал о том, что манкунианцы приняли решение вернуть игрока в состав основной команды.
Красные дьяволы столкнулись с критикой со стороны нескольких влиятельных персон даже за то, что просто рассматривали такой вариант развития событий.
Если бы руководство так интересовало мнение общественности, то спросили бы уже у "жертвы насилия" и опубликовали и вопрос бы уже решился.