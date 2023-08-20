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«Юнайтед» готовит официальное заявление по Мэйсону Гринвуду. Клуб боится критики общественности, поэтому хочет закрыть вопрос

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Журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что «Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения о будущем Мэйсона Гринвуда.

Клуб по-прежнему остается в неопределенности из-за реакции интернета на возможное возвращение игрока.

Орнштейн пишет, что «Манчестер Юнайтед» предоставит обновленную информацию о ситуации с Гринвудом в понедельник (21 августа).

Man Utd to make dramatic late Mason Greenwood U-turn & dump striker after fan backlash | Goal.com Nigeria

Вопрос стоит остро, поскольку недавно The Sun написал о том, что манкунианцы приняли решение вернуть игрока в состав основной команды.

Красные дьяволы столкнулись с критикой со стороны нескольких влиятельных персон даже за то, что просто рассматривали такой вариант развития событий.

3 комментария

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Borboter
Какие то мямли. Такую Санта-Барбару из ничего.
Если бы руководство так интересовало мнение общественности, то спросили бы уже у "жертвы насилия" и опубликовали и вопрос бы уже решился.
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werley
Хоть ситуация и немного смахивает на абсурд, но непонятно поведение Гринвуда. Он со своей благоверной тоже странно себя ведут. Могли бы выступить и расставить все точки на "i". Если у них все хорошо, совет да любовь, то пускай выступят с заявлением, что все произошедшее - не более чем недоразумение или просто ролевые игры. Если же это не ролевые игры, то тогда неплохо бы ему заявить, что да, был дурак, глубоко раскаивается, а сейчас повзрослел и т.д., а жена в ответ сказала бы, что прощает. А пока такое молчание Гринвуда слегка настораживает. И у многих создается впечатление, что Гринвуд из тех, кто считает, что поднимая руку на свою девушку (или жену), находится в своем праве, типа пришлось с ней общаться таким образом, если по другому она не понимает.
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Jazzzz
Ох, чую, обзырянятся они и тут по-крупному😂
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