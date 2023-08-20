Журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что «Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения о будущем Мэйсона Гринвуда.

Клуб по-прежнему остается в неопределенности из-за реакции интернета на возможное возвращение игрока.

Орнштейн пишет, что «Манчестер Юнайтед» предоставит обновленную информацию о ситуации с Гринвудом в понедельник (21 августа).

Вопрос стоит остро, поскольку недавно The Sun написал о том, что манкунианцы приняли решение вернуть игрока в состав основной команды.

Красные дьяволы столкнулись с критикой со стороны нескольких влиятельных персон даже за то, что просто рассматривали такой вариант развития событий.