Оценивали риски.

План «МЮ» по возвращению Мэйсона Гринвуда был настолько проработан, что клуб даже подготовил документы с описанием того, какие снимки должны быть сделаны с игроком во время тренировок, и спланировал, как тренер Эрик тен Хаг должен отвечать на вопросы СМИ во время ожидаемой бури.

По словам источников, знакомых с планами клуба и оставшихся анонимными, так как не имеют права на публичные высказывания, подготовка «Юнайтед» также включала оценку ожидаемого настроя внешних акторов: перечислялись отдельные футбольные обозреватели, журналисты и политики, указывалось, будут ли они за или против возвращения игрока. В плане эти люди разделены на категории: «поддерживающие», «настроенные открыто» и «враждебно настроенные». В документы был указан ряд благотворительных организаций, занимающихся проблемами домашнего насилия, которые, как предполагается, будут настроены враждебно.

В среду в The Athletic появилась информация, что в первую неделю августа исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд провел встречу с руководством клуба, на которой сообщил о планах вернуть Гринвуда. Это вызвало волнения внутри и вне клуба: болельщики высказывались в социальных сетях и в письмах, а сотрудники «Юнайтед» проводили бурные обсуждения.

Ранее на этой неделе в официальном клубном заявление говорилось, что «благополучие и мнение предполагаемой жертвы было главным в расследовании, проводимом клубом». Весь процесс возглавлял Арнольд, ему помогали юрисконсульт Патрик Стюарт, руководитель отдела коммуникаций Элли Норман, футбольный директор Джон Мерто и главный операционный директор Коллет Рош.

В ходе внутреннего процесса не было проведено ни одной консультации с благотворительными организациями, специализирующимися на оказании помощи женщинам в случаях предполагаемого домашнего или сексуального насилия.

Объявление о решении должно было пройти 4 августа, но его отложили. В течение двух дней перед этой датой планировалось провести встречи с ключевыми заинтересованным сторонами, такими как спонсоры, консультативный совет болельщиков и женской командой. На этом же этапе в планах было проведение брифинга с благотворительными организациями, оказывающими поддержку женщинам, сообщившим о сексуальном насилии, по поводу объяснения причин предлагаемого решения. Одна из причин переноса и задержек − участие футболисток «МЮ» в чемпионате мира по футболу.

Как сообщили The Athletic источники, близкие к клубу, высшее руководство «Манчестер Юнайтед» провело несколько интенсивных встреч с персоналом после того, как в среду издание сообщило, что некоторых из сотрудников испытывают чувство стыда из-за решения клуба. Некоторые даже обсуждали возможность увольнения в случае, если «Юнайтед» продолжит следовать плану, предложенному Арнольдом, другие рассматривали возможность скоординированных действий, а также забастовки.

Однако самые крайние меры пока гипотетические, пока клуб официально не сообщил о решении. Реальность такова, что обиженные сотрудники охотнее общаются с журналистами, чем те, кто находится в раздумьях или поддерживают решение.