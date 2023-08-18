Во время расследования дела Гринвуда «МЮ» пытался предугадать реакцию общественности. Для этого клуб разработал особый способ
Оценивали риски.
План «МЮ» по возвращению Мэйсона Гринвуда был настолько проработан, что клуб даже подготовил документы с описанием того, какие снимки должны быть сделаны с игроком во время тренировок, и спланировал, как тренер Эрик тен Хаг должен отвечать на вопросы СМИ во время ожидаемой бури.
По словам источников, знакомых с планами клуба и оставшихся анонимными, так как не имеют права на публичные высказывания, подготовка «Юнайтед» также включала оценку ожидаемого настроя внешних акторов: перечислялись отдельные футбольные обозреватели, журналисты и политики, указывалось, будут ли они за или против возвращения игрока. В плане эти люди разделены на категории: «поддерживающие», «настроенные открыто» и «враждебно настроенные». В документы был указан ряд благотворительных организаций, занимающихся проблемами домашнего насилия, которые, как предполагается, будут настроены враждебно.
В среду в The Athletic появилась информация, что в первую неделю августа исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд провел встречу с руководством клуба, на которой сообщил о планах вернуть Гринвуда. Это вызвало волнения внутри и вне клуба: болельщики высказывались в социальных сетях и в письмах, а сотрудники «Юнайтед» проводили бурные обсуждения.
Ранее на этой неделе в официальном клубном заявление говорилось, что «благополучие и мнение предполагаемой жертвы было главным в расследовании, проводимом клубом». Весь процесс возглавлял Арнольд, ему помогали юрисконсульт Патрик Стюарт, руководитель отдела коммуникаций Элли Норман, футбольный директор Джон Мерто и главный операционный директор Коллет Рош.
В ходе внутреннего процесса не было проведено ни одной консультации с благотворительными организациями, специализирующимися на оказании помощи женщинам в случаях предполагаемого домашнего или сексуального насилия.
Объявление о решении должно было пройти 4 августа, но его отложили. В течение двух дней перед этой датой планировалось провести встречи с ключевыми заинтересованным сторонами, такими как спонсоры, консультативный совет болельщиков и женской командой. На этом же этапе в планах было проведение брифинга с благотворительными организациями, оказывающими поддержку женщинам, сообщившим о сексуальном насилии, по поводу объяснения причин предлагаемого решения. Одна из причин переноса и задержек − участие футболисток «МЮ» в чемпионате мира по футболу.
Как сообщили The Athletic источники, близкие к клубу, высшее руководство «Манчестер Юнайтед» провело несколько интенсивных встреч с персоналом после того, как в среду издание сообщило, что некоторых из сотрудников испытывают чувство стыда из-за решения клуба. Некоторые даже обсуждали возможность увольнения в случае, если «Юнайтед» продолжит следовать плану, предложенному Арнольдом, другие рассматривали возможность скоординированных действий, а также забастовки.
Однако самые крайние меры пока гипотетические, пока клуб официально не сообщил о решении. Реальность такова, что обиженные сотрудники охотнее общаются с журналистами, чем те, кто находится в раздумьях или поддерживают решение.
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