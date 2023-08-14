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«Бесхребетные ублюдки». Группа фанаток «Юнайтед» провела акцию против возвращения Гринвуда перед матчем первого тура

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Что же решит клуб?

Группа болельщиц «Манчестер Юнайтед» провела акцию протеста перед игрой с «Вулверхэмптоном» против возвращения Мэйсона Гринвуда в состав.

Как пишет в твиттере журналист Goal Ричард Мартин, было слышно, как фанаты скандировали «Мэйсон Гринвуд, мы знаем, кто ты» возле «Олд Траффорд». Плакаты протестующих гласили: «Не оставляйте решение женской команде, вы, бесхребетные ублюдки, у которых нет матерей» и «Болельщицы требуют закончить насилие против женщин. Нет возвращению Гринвуда».

Плакат про женскую команду появился неслучайно ранее The Guardian и BBC сообщали, что Юнайтед отложил вынесение решения, так как хочет проконсультироваться со всеми членами клуба, а значительная часть девушек-футболисток еще находится в Австралии на чемпионате мира.

Форвард более полутора лет отбывает отстранение после обвинений в нанесении телесных повреждений и изнасиловании. Полиция Манчестера прекратила расследование из-за того, что ключевые свидетели отозвали свои показания, а в деле появились новые материалы, но «Юнайтед» решил провести собственное расследование. Теперь оно подходит к концу, и растущие слухи о возможном возвращении Гринвуда вызвали волну протеста среди фанатов, в основном женского пола.

7 комментариев

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Waititi
фанаты МЮ ещё те люди, им все не нравится, все для них не то. Гринвуд сейчас нужен МЮ как никогда, Санчо не тянет, Антони игрок одного финта, а Гринвуд мог бы забитонировать за собой край нападения на лет 10
+9
-1
+8
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piper65
В наше время для большого клуба это тяжелый выбор с коммерческой точки зрения - играть в футбол или фанатам (и фанаткам) потрафить. Я не знаю как с гендерной точки зрения выглядят доходы МЮ, но их опасения понимаю. Это вам не «шашечки или ехать», большие деньги на кону
+2
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Павел Кузьмин
Послать всех на и вернуть Гриню
+2
0
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Леонид Ботвинник
Да он уже по совокупности отбыл срок. Плюс у судебных органов нет претензий. Плюс , женился , как порядочный человек и ребёнка родили. Что вам ещё нужно ?
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Мовлид Байсалуев
ничего страшного, против Глейзеров тоже было много акции но они всё ещё владеют клубом, надо возвращать Гринвуда чем быстрее делают тем лучше будет для клуба плюс ему надо форму набрать
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Hezredow
Ответ piper65
В наше время для большого клуба это тяжелый выбор с коммерческой точки зрения - играть в футбол или фанатам (и фанаткам) потрафить. Я не знаю как с гендерной точки зрения выглядят доходы МЮ, но их опасения понимаю. Это вам не «шашечки или ехать», большие деньги на кону
Эсли эго вернут в состав так фанатки ничего не может поделать их протесты пустой болтавня
+1
-1
0
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