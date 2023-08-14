7 комментариев

Что же решит клуб?

Группа болельщиц «Манчестер Юнайтед» провела акцию протеста перед игрой с «Вулверхэмптоном» против возвращения Мэйсона Гринвуда в состав.

Как пишет в твиттере журналист Goal Ричард Мартин, было слышно, как фанаты скандировали «Мэйсон Гринвуд, мы знаем, кто ты» возле «Олд Траффорд». Плакаты протестующих гласили: «Не оставляйте решение женской команде, вы, бесхребетные ублюдки, у которых нет матерей» и «Болельщицы требуют закончить насилие против женщин. Нет возвращению Гринвуда».

Плакат про женскую команду появился неслучайно ранее The Guardian и BBC сообщали, что Юнайтед отложил вынесение решения, так как хочет проконсультироваться со всеми членами клуба, а значительная часть девушек-футболисток еще находится в Австралии на чемпионате мира.

Форвард более полутора лет отбывает отстранение после обвинений в нанесении телесных повреждений и изнасиловании. Полиция Манчестера прекратила расследование из-за того, что ключевые свидетели отозвали свои показания, а в деле появились новые материалы, но «Юнайтед» решил провести собственное расследование. Теперь оно подходит к концу, и растущие слухи о возможном возвращении Гринвуда вызвали волну протеста среди фанатов, в основном женского пола.