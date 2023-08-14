Внутреннее расследование «Манчестер Юнайтед» в отношении Мейсона Гринвуда не будет завершено в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, клуба намерен отложить принятие решения по футболисту до первого международного перерыва в сезоне (12 сентября).

«Красные дьяволы» хотят «объяснить результаты своего внутреннего расследования» ключевым заинтересованным сторонам, женской команде клуба и официальному консультативному совету болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Гринвуд останется на «Олд Траффорд» как минимум до января 2024 года. Трансферное окно закрывается 31 августа, а это означает, что этим летом у него нет шансов уйти в аренду.