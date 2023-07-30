«МЮ» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3 в товарищеском матче. Тен Хаг подверг резкой критике игроков, вышедших на замену на 61-й минуте:

«Две совершенно разные половины матча. Первый час был хорош, мы играли как команда, было много динамики, хороший прессинг. На это было приятно смотреть. И я хотел сказать это в перерыве, но внезапно соперник забил два гола.

Футболисты играли в поддавки, это раздражало. Последние полчаса были плохими, неудачное выступление. Они вообще не следовали установкам – ни в прессинге, ни в командном построении, ни в атаке. На поле было 11 индивидуалистов».

Тренер продолжил:

«Это было очень плохо. Я сказал команде: «Думаю, мы провели хороший тур, но хотелось бы закончить его хорошей игрой. А я был доволен только первыми 60 минутами, но не теми голами, которые мы пропустили. Первый мы пропустили из-за плохой обороны, а второй – из-за командного построения». Это были не мы. Мы должны сохранять контроль, контролировать мяч. Таких игр быть не должно, даже если речь идет о товарищеском матче. Оправданий быть не может. Нужно быть беспощадными и побеждать, мы ведь «Ман Юнайтед». Болельщики ждут от нас побед».

Матч против дортмундцев начинали в основном футболисты запаса и молодежь, а последние полчаса на поле провели игроки основы «Юнайтед», например, Каземиро, Рэшфорд, Бруну и Мартинес. Именно эти футболисты попали под критику Тен Хага.

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