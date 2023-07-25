Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на Антони Марсьяля.

«Сегодня он был на тренировке с командой, это действительно обнадеживает.

Если в команде есть игрок, то он должен быть доступен, иначе, нужно разобраться с ситуацией. Мы показали, что можем добиться успеха и без этого нападающего.

Но лучше, когда Марсьяль готов к игре, я думаю, что каждый клуб, желающий брать большие трофеи, должен иметь голевые возможности.

Нам нужна хорошая команда, а Антони Марсьяль - блестящий футболист, поэтому он поможет нам. Он умеет не только забивать, но и показывать уровень в других областях: прессинг, комбинирование., Это отличный игрок. Мы надеемся, что он будет в форме», - заявил Эрик тен Хаг.