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Один поступок Фернандеша доказывает, что он настоящий капитан. К Бруну прислушиваются не только одноклубники, но и тренер

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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У него все под контролем.

Бруну Фернандеш стал капитаном «Юнайтед» вместо Харри Магуайра, и после одного эпизода во время товарищеского матча стало окончательно понятно, почему тен Хаг сделал на него ставку.

В субботу вечером «красные дьяволы» одержали победу (2:0) над «Арсеналом» на переполненном стадионе «Метлайф». Бруну стал автором первого гола, но фанатов больше впечатлил другой поступок полузащитника.

В сети завирусилось видео, на котором новоявленный капитан команды успокаивает Эрика тен Хага. Главный тренер вступил в горячий спор с четвертым судьей после того, как ближе к концу первого тайма в пользу манкунианцев не назначили пенальти. Бруну заметил эту перепалку с поля, подошел к голландскому специалисту и увел его от судьи, уладив ситуацию, как и положено капитану.

Тен Хаг определенно сделал правильный выбор, назначив Бруну капитаном. Не каждый игрок заметил бы такую ситуацию и уж тем более бы вмешался.

А сам Фернандеш явно со всей ответственностью относится к своей новой роли. 

4 комментария

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Malik Seferbekov
От Фергюсона бы он за такое получил бутсой по морде )))))))
+11
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+11
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Quiet Dad
Ответ Malik Seferbekov
От Фергюсона бы он за такое получил бутсой по морде )))))))
а если бы он в команде Стаса играл, страшно и подумать, что он с ним сделал бы в душе.
так что бутса не самый фиговый вариант.
+2
0
+2
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Арг
1 поступок доказывает, 99 опровергают
0
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Мирзоанис Якубов
Вот, в чём разница между натягиванием тряпочки на холодильник и настоящим лидером
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