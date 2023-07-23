У него все под контролем.

Бруну Фернандеш стал капитаном «Юнайтед» вместо Харри Магуайра, и после одного эпизода во время товарищеского матча стало окончательно понятно, почему тен Хаг сделал на него ставку.

В субботу вечером «красные дьяволы» одержали победу (2:0) над «Арсеналом» на переполненном стадионе «Метлайф». Бруну стал автором первого гола, но фанатов больше впечатлил другой поступок полузащитника.

В сети завирусилось видео, на котором новоявленный капитан команды успокаивает Эрика тен Хага. Главный тренер вступил в горячий спор с четвертым судьей после того, как ближе к концу первого тайма в пользу манкунианцев не назначили пенальти. Бруну заметил эту перепалку с поля, подошел к голландскому специалисту и увел его от судьи, уладив ситуацию, как и положено капитану.

Тен Хаг определенно сделал правильный выбор, назначив Бруну капитаном. Не каждый игрок заметил бы такую ситуацию и уж тем более бы вмешался.

А сам Фернандеш явно со всей ответственностью относится к своей новой роли.