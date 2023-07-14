Эрик тен Хаг заявил, что состав «Манчестер Юнайте»" не будет способствовать принятию решения о том, кто будет капитаном команды в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне Харри Магуайр потерял капитанскую повязку и место в стартовом составе «Ман Юнайтед», проиграв конкуренцию Лисандро Мартинесу, Рафаэлю Варану и Виктору Линделефу.

Эрик тен Хаг не рассчитывает на Магуйара, поэтому этим летом в «МЮ» выберут нового капитана, однако Тен Хаг отметил, что это будет делать не команда: «Нет, я не позволю раздевалке голосовать. Решение зависит от меня».

Большую часть сезона-2022/23 капитаном «Юнайтед» был Бруну Фернандеш. Хотели бы видеть его с повязкой и дальше?