Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расторжения контракта Эрика Байи этим летом.

AS говорят, что ивуарийский защитник стал целью «Бетиса», и клуб Ла Лиги считает, что есть шанс, что в конечном итоге ему будет разрешено присоединиться к нему бесплатно.

«Юнайтед» будет изо всех сил пытаться продать Байи этим летом, и предполагается, что вместо этого они могут позволить ему уйти бесплатно.

Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Вильярреала». Однако он боролся с травмами в клубе и провел прошлый сезон в аренде в Марселе.