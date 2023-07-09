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«Манчестер Юнайтед» обдумывает расторжение контракта с защитником

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эрик Байи Эрик Байи
Футбол Футбол

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расторжения контракта Эрика Байи этим летом.

AS  говорят, что ивуарийский защитник стал целью «Бетиса», и клуб Ла Лиги считает, что есть шанс, что в конечном итоге ему будет разрешено присоединиться к нему бесплатно.

«Юнайтед» будет изо всех сил пытаться продать  Байи этим летом, и предполагается, что вместо этого они могут позволить ему уйти бесплатно.

Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Вильярреала». Однако он боролся с травмами в клубе и провел прошлый сезон в аренде в Марселе. 

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