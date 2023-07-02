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Неделю назад The Sun опубликовал первые фотографии Мейсона Гринвуда, вернувшегося к индивидуальным тренировкам, а уже сегодня в британском таблоиде появились новые снимки игрока. За это время футболист успел значительно изменить свой образ, и теперь он намного больше напоминает себя прежнего.

Нападающий остриг свои длинные волосы и вернулся к короткой стрижке, мало чем отличающейся от той, которая была у него во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Мейсон не выходил на улицу уже несколько месяцев, так что ему не приходилось слишком беспокоиться о своей внешности», — сказал источник The Sun. — Но новая стрижка — еще один признак того, что в следующем сезоне он будет играть в футбол».

Гринвуд тренируется с личным тренером на общественном поле, аренда которого стоит 85 фунтов стерлингов в час. «Манчестер Юнайтед» еще не решил, примет ли клуб 21-летнего игрока обратно, но сообщалось, что решение должно быть принято в ближайшее время.

Если манкунианцы примут решение отдать его в аренду, то вероятным направлением выглядит «Рома», так как Жозе Моуринью интересовался нападающим.