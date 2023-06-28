Определился с позициями.

По словам журналиста ESPN Роба Доусона, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не может позволить клубу отстать на трансферном рынке.

Голландец с пониманием относится к финансовому положению клуба, поскольку трансферный бюджет ограничен финансовым фэйр-плеем. Но он все равно запросил усиление сразу трех позиций: ему нужен форвард, полузащитник и вратарь.

Пока не ясно, кто конкретно может усилить каждую позицию, так как клуб находится в довольно подвешенном состоянии. Манкунианцы до сих пор не продлили контракт с основным вратарем Давидом Де Хеа и не разобрались со статусом Дина Хендерсона.