United Tweets
Блог

Тен Хаг адекватно оценивает финансовые возможности «Юнайтед», но ему нужно усиление состава

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Определился с позициями.

По словам журналиста ESPN Роба Доусона, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не может позволить клубу отстать на трансферном рынке.

Голландец с пониманием относится к финансовому положению клуба, поскольку трансферный бюджет ограничен финансовым фэйр-плеем. Но он все равно запросил усиление сразу трех позиций: ему нужен форвард, полузащитник и вратарь.

Пока не ясно, кто конкретно может усилить каждую позицию, так как клуб находится в довольно подвешенном состоянии. Манкунианцы до сих пор не продлили контракт с основным вратарем Давидом Де Хеа и не разобрались со статусом Дина Хендерсона.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otabek Usmonov
Я боюсь что эти евреи не продадут клуб.
Они нарочно тянут время.надо фан клубу устроит скандал,с факелами.Помните как Бруно приобрели. надо повторить тот трюк с факелами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий