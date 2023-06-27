Готовится к сезону, не покладая рук.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр наслаждается отдыхом на Майорке на свадьбе своего агента.

30-летний Магуайр присутствовал на свадьбе своего агента Кенни Шепарда, который связал себя узами брака с давней партнершей Люси Райт. Англичанин был запечатлен фотографами потягивающим коктейли и расслабляясь в джакузи на афтепати.

The Sun утверждает, что на мероприятии было много других известных лиц - легенда «Тоттенхэм Хотспур» Робби Кин и болельщик «Ньюкасл Юнайтед» телеведущий Деклан Доннелли.

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю – ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину.

В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов – половину суммы, положенной за оставшиеся два года по контракту.