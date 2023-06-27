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Подготовка к сезона по методу Харри Магуайра: вечеринка по случаю свадьбы, джакузи и много коктейлей🍸🍸🍸

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Готовится к сезону, не покладая рук.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр наслаждается отдыхом на Майорке на свадьбе своего агента.

Tyneside football agent supporting Manchester United's Harry Maguire in secret location - Chronicle Live

30-летний Магуайр присутствовал на свадьбе своего агента Кенни Шепарда, который связал себя узами брака с давней партнершей Люси Райт. Англичанин был запечатлен фотографами потягивающим коктейли и расслабляясь в джакузи на афтепати.

Harry Maguire has been in Majorca attending his agent

The Sun утверждает, что на мероприятии было много других известных лиц - легенда «Тоттенхэм Хотспур» Робби Кин и болельщик «Ньюкасл Юнайтед» телеведущий Деклан Доннелли.

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю – ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину.

В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов – половину суммы, положенной за оставшиеся два года по контракту.

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Холодильник пр охлаждается😁😁😁
+3
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Hella black
Маге в грядущем сезоне удачи🤞🏼что бы его чёрная полоса уже стало белой !
+3
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Жасур Хабибуллаев
Gangstas paradise
0
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