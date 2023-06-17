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Эрик тен Хаг возмущен тем, что «МЮ» не подписал контракт с Декланом Райсом

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Как сообщает The Sun, этим летом Эрик тен Хаг очень хотел подписать Деклана Райса в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Эрик считал, что Райс был бы идеальным дополнением к нашей нынешней полузащите.

Из-за неопределенности по поводу поглощения, из-за которой наши трансферные планы оказались в подвешенном состоянии, «Арсенал», похоже, получил преимущество.

«Канониры» вели переговоры с «Вест Хэм Юнайтед», а также с Райсом, и теперь близки к его подписанию.

Это заставило Тен Хага «взбеситься», поскольку его бюджет остается ограниченным, пока Глейзеры у власти.

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