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В «Юнайтед» опасаются, что Де Хеа уже сыграл свой последний матч за клуб. Переговоры о новом контракте идут не так, как надо

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А cтоит ли этого бояться?

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, имеющий репутацию надежного источника новостей по «Юнайтед», в руководстве клуба растут опасения, что Давид Де Хеа покинет клуб этим летом в качестве свободного агента.

«Красные дьяволы» давно ведут переговоры с 32-летним вратарем, чей контракт истекает в конце этого месяца. У них была возможность активировать опцию продления на один год, но вместо этого манкунианцы хотят подписать более длительное соглашение с сокращенной зарплатой, но с существенными бонусами, зависящими от выступлений игрока.

Ссылаясь на источники в клубе, Доусон утверждает, что обсуждения все еще идут, но «Юнайтед» не так оптимистичен в отношении достижения компромисса, как месяц назад. Изначально Де Хеа думал о том, чтобы вернуться в Испанию для продолжения карьеры, но предложений не поступало. Голкипера ждут в Саудовской Аравии, но сложно сказать, готов ли он так резко покинуть сильную лигу.

Если Давид все же захочет остаться в «МЮ», то ему придется согласиться на значительное сокращение своей зарплаты, а это означает, что он больше не будет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Как сообщается, если голкипер решит покинуть команду тен Хага, то «Юнайтед» сосредоточится на подписании высококлассного вратаря. Среди главных кандидатов называются Джордан Пикфорд из «Эвертона», Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту».

Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» в Премьер-лиге в прошлом сезоне, но к концу сезона 2022/23 его многочисленные ошибки разочаровали фанатов и экспертов. Испанец провел на «Олд Траффорд» 12 сезонов и сыграл в 545 матчах в футболке манкунианцев.

2 комментария

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Censormorum
С ума что ли сошли?! Какой ещё Пикфорд?! Давиду в любом случае удачи в карьере. Последний из могикан (победитель АПЛ).
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Censormorum
С ума что ли сошли?! Какой ещё Пикфорд?! Давиду в любом случае удачи в карьере. Последний из могикан (победитель АПЛ).
Онана топовый кипер. Его и надо покупать.
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