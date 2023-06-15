С нетерпением ждем решения Глейзеров вместе с тренером.

У Эрика тен Хага были большие планы на летнее трансферное окно, так как команде необходимо усиление перед новым сезоном. Как минимум тренер рассчитывал подписать высококлассного форварда, полузащитника в помощь Эриксену и вратаря, который сможет побороться с Де Хеа за право называться первым номером. Однако, очевидно, добиться этого оказалось не так уж и просто из-за грядущей продажи клуба.

Глейзеры заявили, что готовы расстаться с клубом, еще осенью 2022 года, но в этом вопросе до сих пор нет никакой ясности, кроме того, что главными претендентами на покупку являются шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф.

Пока нынешние владельцы не примут решение, будущее команды будет оставаться туманным, а трансферный бюджет — крайне скромным. И эта ситуация явно утомила Эрика тен Хага.

Как сообщает BBC, голландец хочет, чтобы «сага о владельцах разрешилась как можно скорее».

Ситуация действительно напряженная, так как в гонке за игроков, на которых рассчитывал главный тренер, лидируют другие клубы, и в итоге команда может остаться ни с чем на следующий сезон.

Как бы терпение тен Хага не подошло к концу, пока Глейзеры взвешивают все варианты...