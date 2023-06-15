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«Юнайтед» сложно подписывать новых игроков, пока не станет ясно, кто будет владельцем клуба. Эрику тен Хагу такое положение дел не по душе

Глейзеры
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С нетерпением ждем решения Глейзеров вместе с тренером.

У Эрика тен Хага были большие планы на летнее трансферное окно, так как команде необходимо усиление перед новым сезоном. Как минимум тренер рассчитывал подписать высококлассного форварда, полузащитника в помощь Эриксену и вратаря, который сможет побороться с Де Хеа за право называться первым номером. Однако, очевидно, добиться этого оказалось не так уж и просто из-за грядущей продажи клуба.

Глейзеры заявили, что готовы расстаться с клубом, еще осенью 2022 года, но в этом вопросе до сих пор нет никакой ясности, кроме того, что главными претендентами на покупку являются шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф.

Пока нынешние владельцы не примут решение, будущее команды будет оставаться туманным, а трансферный бюджет — крайне скромным. И эта ситуация явно утомила Эрика тен Хага.

Как сообщает BBC, голландец хочет, чтобы «сага о владельцах разрешилась как можно скорее».

Ситуация действительно напряженная, так как в гонке за игроков, на которых рассчитывал главный тренер, лидируют другие клубы, и в итоге команда может остаться ни с чем на следующий сезон.

Как бы терпение тен Хага не подошло к концу, пока Глейзеры взвешивают все варианты...

5 комментариев

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Crocodildo
Попахивает очередным просранным трансферным окном, не иначе:(
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Леонид Ботвинник
Дотянут, что и Эрик уйдёт. Жулье .
+2
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Чёрный тюльпан
Пора бы ему уже пригрозить руководству клуба и владельцам, что они срывают планы его работы и не выполняют обязанности по контракту, следовательно он вполне может разорвать его в одностороннем порядке. Тухель и тот же Конте бы так и поступили. Из-за этой долгоиграющей продажи клуб нормально функционировать не может, потому что находится в подвешенном состоянии. Очевидно, что действующие владельцы не собираются тратить деньги на трансферы, а точнее увеличивать внутриклубный долг, иначе это скажется на переговорах по цене. А когда клуб продадут, потом его зарегистрируют, то и ТО к концу подойдёт, поэтому МЮ либо вообще никого не купит, либо разберут уже тех, на кого тренер рассчитывал, либо просто по дичайшему оверпайсу игроков придётся брать. Глейзеры просто мрази!
+1
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Артур Ганненко
Ответ Чёрный тюльпан
Пора бы ему уже пригрозить руководству клуба и владельцам, что они срывают планы его работы и не выполняют обязанности по контракту, следовательно он вполне может разорвать его в одностороннем порядке. Тухель и тот же Конте бы так и поступили. Из-за этой долгоиграющей продажи клуб нормально функционировать не может, потому что находится в подвешенном состоянии. Очевидно, что действующие владельцы не собираются тратить деньги на трансферы, а точнее увеличивать внутриклубный долг, иначе это скажется на переговорах по цене. А когда клуб продадут, потом его зарегистрируют, то и ТО к концу подойдёт, поэтому МЮ либо вообще никого не купит, либо разберут уже тех, на кого тренер рассчитывал, либо просто по дичайшему оверпайсу игроков придётся брать. Глейзеры просто мрази!
Тен Хааг пока не в том статусе, чтобы угрозами сыпать. Он провел лишь сезон в топ-клубе с хорошим, но не прямо блестящим, результатом. Его могут больше и не позвать в другой топ-клуб.
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Dm Kznts
так пусть скажет громко, через прессу.
Все его поддержат
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